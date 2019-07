«Con 800 euro di pensione ora pago 356 euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO «Ho una pensione di 800 euro e un po' di soldi in banca. Che poi mi sono stati dati dai figli per avere una piccola sicurezza in più, ma che mi fanno superare la soglia dei 20 mila euro di Isee. Allora com'è possibile che il canone d'affitto mi sia stato non solo raddoppiato, ma addirittura triplicato da 107 euro a 356 euro?». È la domanda che Mario, usando un nome di fantasia, ha posto allo sportello del Sunia di Rovigo dopo che dal 1° luglio il canone dell'alloggio Ater gli è stato calcolato in base alla legge regionale di...