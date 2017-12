Comunali, caos alle primarie di Vicenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTAVENEZIA È - forse - Otello Dalla Rosa, 49 anni, dirigente d'azienda, presidente dell'associazione Vinova, iscritto al Pd, un passato tra le file del Psi, il candidato sindaco di Vicenza per la coalizione del centrosinistra dopo l'èra di Achille Variati. Forse non tanto perché Dalla Rosa ha battuto per una manciata di voti (38 schede) il giovane ex capogruppo del Pd Giacomo Possamai, distanziando alla grande il vicesindaco uscente Jacopo Bulgarini d'Elci. La vittoria di Dalla Rosa non è certa perché ieri sera, a risultati già...