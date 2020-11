LE SCELTE

VENEZIA Rotazioni. Sarebbe questo il principio che ha ispirato la Lega di Luca Zaia nel decidere chi guiderà le commissioni in consiglio regionale. Il che significa: cambiare. Ed ecco allora che il padovano Fabrizio Boron, fino a ieri presidente della Quinta commissione Sanità, dovrebbe passare a presiedere la Sesta, quella della Cultura, mentre la trevigiana Silvia Rizzotto, nella precedente legislatura capogruppo di Zaia Presidente, è data per certa alla guida della Seconda e il padovano Luciano Sandonà da consigliere semplice dovrebbe diventare presidente della Prima. L'altro principio è che resta tutto in famiglia: nessuna delle sei presidenze sarà assegnata agli alleati, ben che vada Fratelli d'Italia e, forse, Forza Italia avranno un segretario di commissione. Quanto all'opposizione, è vero che le spetta la presidenza della Quarta, la commissione di garanzia, ma i leghisti trevigiani non sono affatto intenzionati a lasciare eleggere il conterraneo Andrea Zanoni. E siccome in Quarta gli unici due esponenti dell'opposizione sono i dem Zanoni e Anna Maria Bigon, la maggioranza potrebbe votare quest'ultima. «Provateci e saliremo sull'Aventino», ha fatto sapere il Pd.

LE ELEZIONI

Giovedì, a partire dalle 11, si riuniranno le sei commissioni. Ognuna dovrà eleggere presidente, vicepresidente, segretario. Ieri sono stati resi noti tutti i componenti, nominati dal presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti dopo aver ricevuto dai gruppi le designazioni. E già a leggere le composizioni si intuisce chi farà il presidente: basta che sia presente in una sola commissione. Le indiscrezioni dicono: in Prima Luciano Sandonà (Zp, presente però anche in Sesta) con vice Vanessa Camani (Pd); in Seconda Silvia Rizzotto (Zp) con vice Jonatan Montanariello (Pd); in Terza Marco Andreoli (Lega) con vice Cristina Guarda (Verdi); in Quarta il dem Andrea Zanoni (sempre che la Lega non faccia sgambetti); in Quinta Sonia Brescacin (Zp) con vice Anna Maria Bigon (Pd); in Sesta Fabrizio Boron (Zp) con vice Elena Ostanel (Vcv). A Palazzo non si escludono però revisioni: troppi mal di pancia? Nessun incarico di vicepresidente per l'ex sfidante di Zaia: Arturo Lorenzoni, che dal Gruppo misto a trazione leghista farà lo speaker dell'opposizione, sarà consigliere semplice in Terza e Quinta.

CARO PREZZI

Intanto tiene banco il nuovo listino prezzi della buvette: il caffè è lievitato a 1,05 euro, il pranzo per i consiglieri e gli assessori adesso contempla anche il sovrapprezzo servizio al tavolo: 3,50 euro. Ma non si dica che è colpa della Ristosystem che ha vinto l'appalto: nel capitolato di gara il caffè era a 1,10 e il servizio a 4,00. I consiglieri, semmai, si lamentino con i predecessori.

Alda Vanzan

