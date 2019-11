CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come avrebbe detto Churchill, è metà veneziano e interamente trevigiano, avendo per quarant'anni lavorato sempre e solo a Venezia». L'ex procuratore aggiunto della Procura di Venezia Carlo Nordio, oggi consulente della Commissione parlamentare antimafia, è certo: «Se avessi la residenza, domenica al referendum sulla separazione voterei sì».Dottor Nordio, non le sembra uno spreco un quinto referendum?«Già dal 1977, appena arrivato a Venezia, da esterno, mi sono sempre domandato perché Venezia restava attaccata a Mestre. Personalmente...