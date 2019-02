CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Com'era la situazione prima del Passante? «Un dramma. Potevi programmare un viaggio attraverso l'intera Italia, ma quando arrivavi allo snodo di Mestre saltavano tutte le tabelle di marcia. Era impossibile prevedere quando tempo sarebbe servito per passare da Est ad Ovest: bastava un semplice tamponamento sulla tangenziale di Mestre e lì ti fermavi».A parlare è Damaso Zanardo, amministratore unico della Zanardo spa di Marghera, società fondata dal padre Settimio nel 1961 e che dai trasporti si è via via allargata alla logistica (suo il...