VENEZIA Doveva essere il giorno di Arturo Lorenzoni, il via libera pressoché unanime del Partito Democratico veneto al vicesindaco arancione di Padova che sa parlare alla sinistra e al mondo cattolico, che apprezza la mobilitazione delle Sardine e che, almeno nella Città del Santo, da perfetto sconosciuto qual era è diventato determinante per battere la Lega di Massimo Bitonci. Questo, sulla carta, doveva essere il brogliaccio della direzione regionale del Pd convocata per stasera: una bella discussione e infine la convergenza sulla candidatura a governatore del civico Arturo, così come definito anche a Roma dai sottosegretari Andrea Martella, Pier Paolo Baretta e Achille Variati nella riunione di mercoledì assieme al segretario veneto Alessandro Bisato. Non avevano però immaginato, i big, che il capogruppo in consiglio regionale si opponesse: «No a soluzioni preconfezionate, la direzione discuta ma poi si voti», ha detto ieri pomeriggio il vicentino Stefano Fracasso. E il collega Andrea Zanoni gli ha dato manforte: «Primarie subito». Sottinteso: tutti e due, Fracasso e Zanoni, decisi a parteciparvi.

E così, la vigilia della direzione che doveva benedire il leader di Coalizione Civica e del Veneto che Vogliamo, ha fatto contenti i gestori della telefonia: un ingorgo di chiamate e messaggi sull'asse Venezia-Padova-Roma per decidere cosa fare dopo il fracassiano colpo di scena. Ossia: mettere stasera in votazione le primarie? votare subito chi, tra Fracasso, Zanoni e magari una donna, forse Raffaela Salmaso, dovrebbe rappresentare il Pd alle primarie cui ovviamente parteciperebbe anche Lorenzoni? Tutto è possibile. Anche che la direzione voti e, a larga maggioranza, decida di appoggiare comunque il vicesindaco di Padova. Perché l'uscita di Fracasso potrebbe paradossalmente compattare quella parte di partito che ha deciso di investire sul professore padovano per provare a offrire agli elettori un'alternativa alla Lega di Zaia.

Di sicuro i più non pensavano che Fracasso, testardamente, avrebbe insistito per sostenere una candidatura di partito, chiedere le primarie e, di fatto, autocandidarsi. «Il tempo dell'attesa è finito e il Pd deve decidere in Veneto, alla luce del sole e senza voltare le spalle alla voglia di partecipazione dei cittadini - ha scritto Fracasso - Nel Pd ci sono diversi nomi spendibili e io metto a disposizione il mio. In queste settimane ho preferito restare in silenzio, per rispetto al tentativo della segreteria regionale, ma sono tanti gli elettori e i militanti del Partito Democratico che mi hanno espresso la loro incredulità, a volte la loro rabbia. Sinceramente, li capisco e condivido lo stesso stato d'animo. Guardiamoci attorno. Dalle piazze del Friday for Future alla mobilitazione delle sardine, nel mondo e nel territorio sta crescendo una voglia genuina di partecipazione e protagonismo. Di fronte a questo, il Partito Democratico del Veneto che fa? Si chiude in una stanza e decide tra pochi? O cerca le benedizioni romane, in barba alla dignità e all'autonomia del partito regionale? Si dice che il Partito Democratico non ha un candidato da proporre, ma si è mai interpellata la direzione regionale su questo punto? Si dice che occorre costruire la più larga coalizione di centrosinistra possibile. Per farlo è necessario che il Partito Democratico esprima un proprio candidato che apra un confronto alla pari. Le primarie possono essere un'opportunità per tutta la coalizione». Fracasso ha postato su Facebook il suo intervento. Tra i like quelli del vicepresidente del consiglio regionale Bruno Pigozzo e della deputata Alessia Rotta.

A stretto giro, Andrea Zanoni - che vanta una petizione di 1500 firme per una sua candidatura a governatore - ha postato su Facebook il sì alle primarie: «Le primarie per decidere un candidato presidente sono un fatto coinvolgente, di grande e genuina partecipazione democratica. Come possiamo aprire ai nuovi movimenti dei ragazzi del Friday For Future e delle Sardine se non con le primarie?». Zanoni non l'ha scritto, ma ovviamente correrebbe.

Dunque, cosa farà stasera la direzione regionale del Pd? E, soprattutto, il segretario Bisato si limiterà a porgere il microfono nella discussione o porterà una sua proposta e la metterà ai voti?

