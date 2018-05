Colline del Prosecco, bocciatura Unesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVENEZIA Atteso e previsto, ma negativo. È il primo esito della valutazione tecnica sul dossier di candidatura delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a patrimonio dell'Unesco, pubblicato ieri e reso noto in serata dalla Regione attraverso il coordinatore scientifico Amerigo Restucci, il quale ha precisato che la bocciatura non attiene a motivi ambientali ma all'opinione che «il territorio veneto non sia unico nel suo genere». Un'argomentazione che i promotori contano di ribaltare durante la fase politica della...