Collette e conto corrente per salvare il Nevegal

STAGIONE A RISCHIOBELLUNO Raccolta fondi: è questa la parolina magica in grado di salvare il Nevegal. Il coniglio è uscito dal cilindro ieri sera. La Pro Loco Pieve Castionese ha aperto una sottoscrizione popolare al grido di Il Nevegal non chiude. Nei prossimi giorni il conto corrente registrerà quanto è forte l'amore dei bellunesi (e non solo) nei confronti del Colle. Poi, la parola finale spetterà all'Alpe. La società che gestisce impianti e ski area, difatti, non ha ancora sciolto le sue riserve circa l'apertura della prossima...