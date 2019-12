Clima, popolazione e salute fanno precipitare Belluno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CROLLOBELLUNO Per quattro volte medaglia d'oro e per nove sul podio, la provincia di Belluno ieri mattina si è svegliata al 51esimo posto della classifica sulla Qualità della vita. In soli 12 mesi è riuscita a scendere di ben 47 posizioni dopo che, per trent'anni, è stata il simbolo di una provincia modello, luogo di pace e armonia. Mantiene il suo primato solo sul fronte della criminalità che la vede al 4. posto assoluto. Tutto il resto è terra che frana sotto i piedi.Ma quale è stato il fattore scatenante di una débacle così...