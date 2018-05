Cittadinanza, sindaci veneti alla guerra dell'italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAMIRA (VENEZIA) Ha destato scalpore la presa di posizione dei sindaci della Conferenza dei Comuni della Riviera del Brenta (Stra, Mira, Dolo, Pianiga, Fiesso d'Artico, Camponogara, Campagna Lupia, Vigonovo, Fossò, Campolongo Maggiore) che hanno inviato all'Anci regionale e nazionale una lettera per esprimere «disagio e preoccupazione» di fronte al dover acquisire la cittadinanza di stranieri che purtroppo risultano ai fatti totalmente incapaci di esprimersi in italiano. L'argomento in un recente passato era già stato affrontato...