Cisl: «Pensione di cittadinanza per pochi, serve una riforma»

IL RAPPORTOVENEZIA Secondo la Fnp Cisl, la Pensione di cittadinanza riguarda il 2,3% dei veneti incapienti. «Questo provvedimento non è realmente efficace», afferma Vanna Giantin, segretaria regionale della sigla sindacale. L'analisi riguarda il rapporto dell'Inps sull'andamento del Reddito di cittadinanza, nella parte dedicata all'integrazione reddituale per gli anziani.I DATIStando alla rilevazione, in Veneto percepiscono la Pdc 5.898 nuclei famigliari, per un totale di 6.425 persone coinvolte, con un importo medio mensile di 177,75 euro....