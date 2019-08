Circa centomila addetti coinvolti e il numero è in continua crescita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Contratti di somministrazione: circa 100mila i lavoratori coinvolti in Veneto, con una crescita costante negli ultimi anni e che in questo 2019 pare ulteriormente accentuarsi. In quasi la metà dei casi si tratta di giovani under 30, prevalentemente diplomati, e uno su quattro è straniero. Come logico attendersi il 99% delle assunzioni è a tempo determinato, con durate effettive superiori ai due mesi e una media di due contratti l'anno per ciascun lavoratore, ma anche i rapporti stabili si rivelano in crescita.È quanto emerge dal...