Cinque anni fa Maria Angela Riva era una sconosciuta attivista grillina in corsa per le Comunali a Treviso. In consiglio non è arrivata, però ha conosciuto l'europarlamentare David Borrelli, uomo di fiducia del vertice Grillo-Casaleggio del Movimento, ne è diventata la compagna e ha continuato la militanza al suo fianco. Oggi la coppia aspetta l'arrivo (imminente) di Giulia. L'affaire che l'ha vista finire nel tritacarne mediatico, l'assunzione nel 2017 come collaboratrice parlamentare a Bruxelles nello staff della deputata grillina...