LA MOBILITAZIONE

VENEZIA Contro la cimice asiatica forse non sarà temibile come la vespa samurai, ma il Consiglio regionale prova comunque a combatterla. Le forze di opposizione hanno chiesto la convocazione di una seduta straordinaria per l'approvazione di una mozione dedicata alle misure che la Giunta può assumere per cercare di debellare il dannoso insetto. Secondo le stime del settore agricolo, le perdite in Veneto ammontano a 160 milioni, coinvolgendo 8.000 produttori.

L'EMERGENZA

Ha spiegato Stefano Fracasso (Partito Democratico): «Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, ribadita anche dalla manifestazione di Coldiretti a Verona. I danni sono rilevanti, la Giunta deve stanziare risorse adeguate per gli indennizzi e avviare uno studio sulle conseguenze dei cambiamenti climatici sul settore primario». Ha aggiunto il collega Graziano Azzalin: «Durante Fiera Agricola, gli addetti ai lavori ci hanno detto che la cimice asiatica rappresenta un flagello, una calamità, un'emergenza, un terremoto. È assurdo che la Regione sottovaluti ancora questa emergenza, mentre le altre assemblee legislative si sono già attivate». Giusto ieri il Consiglio regionale ha approvato il rapporto di posizionamento del Veneto nella strategia per lo sviluppo sostenibile. «Proprio lì ha chiosato il dem Andrea Zanoni abbiamo scoperto che la nostra Regione non ha predisposto il monitoraggio e i relativi indicatori per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo sul contrasto dei cambiamenti climatici. Questo dice tutto».

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

L'iniziativa è stata condivisa da tutte le minoranze. Ha sottolineato Piero Ruzzante (Liberi e Uguali): «Ancora una volta in aula abbiamo discusso della questione dei cambiamenti climatici ed è incredibile dover ascoltare ancora discorsi negazionisti. Il dramma della cimice colpisce l'intero comparto, ma la Regione non ha mai dato una risposta efficace ed efficiente, come se fosse un tema di secondaria importanza. In Consiglio abbiamo parlato più del lupo che della cimice...». Ha concordato Simone Scarabel (Movimento 5 Stelle): «Stiamo perdendo insetti utili, che creano un valore aggiunto, mentre siamo infestati da parassiti alieni, la cui presenza è favorita dai cambiamenti climatici. È un duplice danno per l'agricoltura, la Regione deve fare molto di più per combatterli, a partire dall'incremento dei fondi per la ricerca». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA