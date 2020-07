LAVORO

MESTRE Accreditati al fondo Fsba 516,3 milioni per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane. Il presidente di Confartigianato del Veneto Agostino Bonomo: «Per il Veneto destinati 24 milioni che coprono il fabbisogno di aprile. Serve però fare subito decreto per maggio e giugno in modo da uscire finalmente dalla emergenza». Cgil, Cisl e Uil regionali: «Adesso si possono effettuare i 30.000 bonifici. Le proteste e la mobilitazione dei lavoratori ha avuto un primo effetto. Adesso vanno coperti gli altri mesi».

Sono finalmente arrivati ieri al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato i 516,3 milioni per le prestazioni di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese in sospensione dal lavoro causa Covid. Il trasferimento delle risorse era atteso da oltre due mesi dopo le prestazioni erogate per febbraio e marzo. Interessate 26.000 aziende e 100.000 lavoratori.

DUE MESI D'ATTESA

«I 24 milioni che arriveranno nelle casse di Ebav e, in pochi giorni distribuiti ai dipendenti che li attendono, - commenta Bonomo - si sommano ai 38 milioni già erogati per le richieste di cig di aprile e permettono al nostro Ente Bilaterale di chiudere il mese più critico. Ora però è necessario che il governo decreti immediatamente lo stanziamento necessario ai mesi di maggio e giugno: servirà un impegno di spesa molto inferiore, almeno in Veneto». «È un risultato parziale dichiarano Tiziana Basso (Cgil Veneto), Riccardo Camporese (Cisl Veneto), Giannino Rizzo (Uil Veneto) ma importante. Non ci fermiamo qui. Chiediamo inoltre la proroga delle settimane di copertura per tutti i casi di difficoltà».

