Ciclista in mtb precipita in un dirupo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALTRI INCIDENTITRENTO Un ciclista trentino di 50 anni è morto precipitando per 150 metri in un dirupo tra Cavedago e Andalo, in Trentino. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, ma solo in serata, dopo l'allarme lanciato dei famigliari, il corpo è stato avvistato da un drone dei vigili del fuoco del Corpo Permanente e recuperato dal soccorso alpino in una zona impervia dell'Altopiano della Paganella. Prima di morire cadendo nel dirupo, la vittima, Luigino Montibeller, di Grumo di San Michele all'Adige, avrebbe scattato l'ultima foto,...