Cibo d'asporto, giro di vite nei locali di Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Giro di vite sui kebab. La Regione Veneto con una delibera di giunta ha sancito l'intesa con il Comune di Venezia per limitare le attività commerciali che propongono la vendita di cibo d'asporto nel centro storico. Si tratta di un testo che era già stato approvato dal Consiglio comunale il 4 maggio del 2017 e che recepisce gli indirizzi indicati dalla giunta regionale, competente in materia di libera concorrenza.Nello specifico il Comune ale aveva dato il via libera ad una delibera che, d'intesa tra il sindaco Luigi Brugnaro e il...