VENEZIA «La scoperta da parte degli archeologi sloveni di un'altra foiba nell'altipiano carsico di Koevski rog in Slovenia conferma la ferocia degli agenti dell'Ozna, la polizia segreta di Tito, e, del Knoj, il cosiddetto Corpo di difesa popolare della Jugoslavia, che attorno al 1945 attivarono su larga scala forme disumanamente feroci di polizia etnica». Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così la notizia del ritrovamento dei resti di 250 vittime gettate in una foiba slovena, la maggior parte dei quali giovanissimi, trucidati in una notte del 1945. «I partigiani jugoslavi di Tito a fine maggio del 1945 - riepiloga Ciambetti - eliminarono fisicamente centinaia di sloveni, croati, cetnici che avevano trovato rifugio in Austria e che erano stati rimpatriati forzatamente dai soldati britannici e chiusi dai comunisti titini in campi di concentramento, nei quali furono oggetto di torture, maltrattamenti prima di essere avviati alla morte. I 250 scheletri rinvenuti a Koevski rog sono in prevalenza di adolescenti tra i 15 e i 17 anni: è difficile pensare che dei ragazzini potessero essere dei pericolosi criminali di guerra da passare per le armi. Più facile pensare ad una ferocia violenza che animava l'Ozna, il Knoj e il pensiero di Tito, assillato dalla necessità di eliminare ogni identità politica e culturale che non fosse al suo servizio e al servizio di una jugoslavizzazione di terre e popoli che mai erano stati jugoslavi».

Per Ciambetti i crimini dei comunisti titini «segnarono una pagina drammatica nella storia della violenza e della follia subita da vittime innocenti che attendono ancora oggi giustizia. Io credo che occorra far piena luce su queste vicende ad iniziare dalla strage di Vergarolla: auspico la composizione di una commissione internazionale di inchiesta, con esperti e studiosi di fama, che potrebbe finalmente portare alla luce la verità di quella che fu la prima strage nell'Italia post-bellica».

A chiedere che venga fatta luce è anche la parlamentare di Forza Italia e coordinatrice regionale del Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino: «Non sappiamo se tra le vittime ci sono italiani, ma per certo sappiamo che sono ragazzi e donne uccisi in nome dell'ideologia comunista. Incredibile che alcuni continuino a negare e sminuire. L'invito al governo è che oltre agli ossequiosi incontri bilaterali con i paesi della ex Jugoslavia si pretenda che si aprano gli archivi per disvelare i tanti dolorosi drammi ancora nascosti».

