VENEZIA «A proposito delle nuove norme che caratterizzeranno la prossima giunta e il prossimo consiglio regionale siamo davanti ad un focolaio di fake news. Non potendo convincere gli elettori con argomenti validi, c'è chi cerca di disorientarli». È quanto afferma Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto, a proposito della polemica sulla modifica dello statuto: «Il Consiglio è stato chiamato ad adeguare lo statuto allineandolo alle previsioni della legge elettorale approvata nel 2018. È pretestuoso polemizzare oggi, a pochi mesi dal rinnovo dell'assemblea, su norme di una legge approvata due anni or sono e che ora viene tecnicamente accolta nello Statuto. Leggi analoghe alla nostra, che prevedono l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore, sono in vigore, senza polemica alcuna, anche in Regioni come la Toscana, governata dal Pd e da Articolo Uno, che da noi invece alza alti lamenti e minaccia referendum. E nel Lazio del presidente Zingaretti già oggi il 100 per cento degli assessori sono esterni». In Veneto - dice Ciambetti - «non c'è nessuna moltiplicazione di poltrone. Non si tratta di sperperare milioni, in una Regione, tra l'altro, che sin dalla scorsa legislatura aveva provveduto, senza attendere le norme nazionali, a sfrondare i costi della politica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

