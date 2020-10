Guido Rivosecchi è professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Padova.

Come si spiega giuridicamente il ribaltamento nella proclamazione degli eletti?

«Si contrapponevano due tesi. Da un lato la prospettiva di chi fa valere la possibilità di esprimere soltanto il voto per il candidato presidente, che la legge elettorale intende così validamente espresso anche a favore della coalizione, insieme al fatto che, se un partito si presenta da solo, c'è una coincidenza tra la coalizione e il gruppo delle liste collegate. Leggere insieme gli articoli 20 e 13 significa che il voto dato al presidente vale anche per quell'unica lista, per cui nel caso in esame è stata superata la soglia del 3%».

Questa era l'argomentazione del Movimento 5 Stelle. Qual era invece quella sostenuta dalla Lega?

«L'altra tesi è basata sul tenore letterale dell'articolo che disciplina la clausola di sbarramento, secondo cui si può accedere al riparto dei voti se si ottiene il 3% come lista. Quindi un conto sono i voti dati alla lista e un altro sono i voti dati al candidato presidente».

In sintesi?

«La prima tesi valorizza il fatto che il voto espresso solo al candidato presidente si intende anche per la lista, perché la coalizione coincide con la lista. La seconda tesi valorizza il tenore letterale, che sembrerebbe mantenere distinti i voti della lista e i voti del candidato presidente. Come si può vedere, la questione è molto spinosa e di difficile interpretazione, perché ci sono argomenti in un senso ma anche nell'altro».

Legge poco chiara?

«Davanti a un testo normativo, c'è sempre un problema interpretativo. Indubbiamente in questo caso alcuni passaggi della formulazione non sono felicissimi. La norma sulla soglia di sbarramento poteva essere scritta meglio, armonizzando la definizione di coalizione e gruppo di liste con la disciplina della soglia di sbarramento. Sarebbe stata più chiara una cosa del tipo: La singola lista deve avere raggiunto il 3%, a meno che non sia collegata a una coalizione che ha raggiunto il 5%. Detto questo, però, quando si interpreta una legge bisogna anche tenere conto della sua ratio e del senso complessivo».

Quindi?

«Secondo una lettura sistematica della legge elettorale regionale, chi decide di andare da solo, compie una scelta più rischiosa rispetto a chi accetta di aggregarsi, che invece viene premiato. Detto in altri termini: se vado da solo, non posso poi pretendere che si applichino a me le norme fatte per chi si coalizza».

Però qui M5s ha visto riconosciute le sue ragioni.

«Sì, perché le leggi sono sempre interpretate e ci sono argomenti favorevoli alla sua tesi».

Ma anche all'altra...

«Ecco, appunto. A questo punto penso che se la vedrà il Tribunale amministrativo regionale».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA