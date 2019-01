Chiuse le indagini sui Pfas nell'acqua: gli indagati sono 13

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INQUINAMENTOVICENZA Sono 13 gli indagati per l'inquinamento da Pfas nelle acque del Vicentino e in altre tre province venete, ossia Verona, Padova e in maniera più ridotta Rovigo. La Procura della Repubblica di Vicenza ha concluso le indagini preliminari relative all'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche causato dalla Miteni di Trissino, esteso su un territorio molto vasto, capace di coinvolgere una popolazione stimata di oltre 300 mila residenti. La chiusura del fascicolo, ufficializzata ieri dal Procuratore Antonino Cappelleri, con...