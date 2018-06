Cervelli in fuga? Palazzo Balbi stanzia 1 milione e mezzo di euro per i rientri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOVENEZIA «Bankitalia fotografa correttamente il tessuto reticolare delle piccole e piccolissime imprese venete, ma forse trascura che il Veneto è terra di attrazione di tanti investitori proprio per il suo reticolo di imprese fortemente connesse in reti distrettuali come se fosse una holding, senza la rigidità di una governance unica». Lo afferma l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione e al lavoro, Elena Donazzan, intendendo replicare così all'analisi del neo-vicedirettore della sede di Venezia di Bankitalia che...