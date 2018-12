Cerimonia in ospedale, arriva Lanzarin (ma non la delega)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN GIUNTAVENEZIA Ieri mattina il governatore Luca Zaia era atteso all'ospedale civile di Venezia per l'inaugurazione di due nuove idroambulanze del Suem. Ma all'ultimo il presidente della Regione, che ha l'interim alla Sanità dopo la nomina di Luca Coletto a sottosegretario alla Salute, ha dovuto disertare l'appuntamento a causa di impegni sopraggiunti (prima il ricevimento del generale di corpo d'armata Amedeo Sperotto, poi l'incontro con altri donatori per l'emergenza maltempo). Così al taglio del nastro si è presentata Manuela Lanzarin,...