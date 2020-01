L'ANNUNCIO

ROVIGO La crisi dei baristi. Il Locale di Rovigo ha affisso un cartello: Cercasi personale, senza problemi. Un'offerta di lavoro mai recepita in questi due anni. Esasperata dalla situazione, la titolare del bar ha già annullato diversi eventi musicali e minaccia: «Se continua così, sarò costretta a chiudere l'attività. Rovigo mi sta deludendo come città».

LA TITOLARE

Maura Cavallaro si sente tradita: «Ho gestito per oltre 20 anni Conti Silvestri', una delle prime enoteche in zona. Nel 2013 ho scelto di aprire un bar in centro». Un locale diverso dal solito, che punta sulla musica jazz e blues, agli incontri con l'autore e ai calici da assaporare in compagnia. Il lavoro non manca, ma la polesana cerca disperatamente baristi. La proprietaria, negli ultimi due anni, sembra quasi inseguita da una maledizione: «Ragazzi, universitari, persone di mezza età: alcuni hanno chiesto informazioni, altri dopo il periodo di prova sono spariti nel nulla, altri ancora sono senza esperienza e chiedono cifre esorbitanti per lavorare». E si scaglia contro gli studenti: «Gli universitari hanno poca voglia di imparare, preferiscono stare sul groppone di mamma e papà e farsi mantenere dalle famiglie». Maura Cavallaro è un fiume in piena e definisce «incomprensibile la scelta dello Stato di togliere i voucher, erano d'aiuto per i bar che chiamavano i ragazzi al lavoro nel fine settimana». La titolare fa un appello all'amministrazione comunale: «Voglio incontrare al più presto il sindaco e l'assessore alla cultura, intendo presentare le mie proposte per rilanciare il centro città». La titolare de Il Locale non le manda a dire nemmeno agli altri commercianti del centro: «Ho pagato la quota d'iscrizione all'associazione, ma non sono mai stata invitata alle riunioni».

Alessandro Garbo

