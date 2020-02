CENTROSINISTRA

PADOVA «A decidere se sostenere, o meno, la candidatura di Lorenzoni saranno i coordinatori dei miei comitati». A dirlo è stato ieri pomeriggio il leader di Azione Carlo Calenda a Padova per inaugurare la nuova sede regionale del movimento. Prima di arrivare in via Savelli, però, l'europarlamentare eletto nelle fila del Pd che poi ha lasciato per creare il suo movimento, ha incontrato in municipio il vicesindaco padovano Arturo Lorenzoni, ovvero il futuro candidato del Pd e di altri partiti del centrosinistra alle regionali.

Un incontro al termine del quale Calenda non ha nascosto un certo ottimismo sull'esito finale della trattativa. «Come prima cosa ha spiegato l'ex ministro allo Sviluppo economico dei governi Renzi e Gentiloni - è positivo che della compagine che andrà a sostenere Lorenzoni non faccia parte il Movimento 5 Stelle. Dall'incontro sono uscito con una buona impressione. Il candidato governatore mi è sembrato una persona per bene, preparata e con un background lavorativo di tutto rispetto». «Allo stesso tempo, però ha aggiunto non si può negare che ci siano anche delle cose che ci dividono in maniera importante. Lorenzoni, infatti, proviene da una cultura decisamente di sinistra e questo, per alcuni aspetti, potrebbe essere un problema».

«Dal momento che la candidatura presenta dei pro e dei contro ha spiegato, ancora, Calenda ho deciso che l'ultima parola ce l'avranno i coordinatori dei comitati di Azione. Non bisogna dimenticare, infatti, che da parte loro arriva una spinta verso un'iniziativa differente. Per questo sarà necessario prendere una decisione definitiva». Comitati che si sono dati appuntamento per oggi a Verona. «Determinante, per la nostra scelta finale, sarà un'assoluta chiarezza programmatica ha proseguito l'ex ministro . Noi, chiaramente, non possiamo accettare dei no alle nuove infrastrutture o delle esitazioni rispetto al mondo delle imprese. Su questo, però, l'incontro con Lorenzoni è stato positivo».

Calenda ha poi respinto al mittente la convinzione, molto diffusa, che Zaia sia imbattibile. «Non sono d'accordo ha scandito . Non c'è dubbio che quella del governatore uscente sia una candidatura molto forte. Detto questo, però, lo ritengo molto capace come comunicatore. Se andiamo sul concreto, per quel che riguarda le infrastrutture, credo sia stato fatto ben poco in questi anni in Veneto». Il leader di Azione ha poi rivendicato la decisione di non entrare a far parte del governo Conte. «Tutte le nostre preoccupazioni si sono avverate ha spiegato . Renzi ha fatto la scissione con il Pd e i Dem si sono appiattiti sulle posizioni dei grillini su temi cruciali per l'Italia».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA