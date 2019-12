CENTRODESTRA

VENEZIA Due parlamentari veneti di Forza Italia, il bellunese Dario Bond e il trevigiano Raffaele Baratto, hanno deciso di aderire al progetto di Mara Carfagna. Si tratta dell'associazione Voce Libera di cui la stessa vicepresidente della Camera ha detto che servirà a dare voce a quell'«Italia stanca dall'eterno teatrino politico, di chi pensa che il Paese sia sempre in campagna elettorale e di chi pensa a fare l'influencer invece di far politica. Quello lasciamo che a farlo sia la Ferragni, che certo non pretende di governare il Paese». Con la Carfagna si sono schierati Renata Polverini, Osvaldo Napoli, Massimo Mallegni, Andrea Cangini, Paolo Russo. E adesso anche Bond e Baratto.

«Abbiamo deciso di aderire con convinzione al progetto di Mara Carfagna - hanno detto i due parlamentari veneti - perché riteniamo che serva una Voce Libera per ridare spazio a una destra moderata, credibile, capace di tornare a parlare alla gente. Crediamo che il cambiamento possa e debba avvenire all'interno di Forza Italia, senza dare vita a scissioni ma con la voglia di dare un contributo reale per affrontare i problemi di un Paese che non cresce, dove il lavoro è precario, dove l'emigrazione dei giovani è un dramma sempre più in ascesa. Vogliamo lavorare per restituire dignità alla politica e all'Italia che non può essere fatta da influencers, ma con il senso di responsabilità che dovrebbe essere proprio di chi rappresenta le istituzioni».

CORTEGGIAMENTI

Carfagna sarà un'interlocutrice nella costruzione di un fronte centrista? «Mara Carfagna è una persona perbene - ha risposto il leader di Italia Viva Matteo Renzi - Se avrà voglia di unirsi a noi, bene. Noi in ogni caso andiamo avanti».

