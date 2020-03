Centrista di sinistra. Pier Paolo Baretta, 70 anni, sottosegretario all'Economia, accetta di buon grado la definizione che gli serviamo sul piatto all'inizio dell'intervista. «Sì, mi sta bene. In fin dei conti io sono espressione di una certa idea di centrosinistra, ci sta». Esponente di punta del Pd veneto e nazionale, Baretta ha visto ufficializzata ieri sera la sua candidatura a sfidante di Luigi Brugnaro a Venezia come frontman della coalizione di centrosinistra. Squadra amplissima, un coacervo di forze e uomini da Gianfranco Bettin a Ugo Bergamo, diavolo e acquasanta, passando per cordiali nemici (Italia Viva e Articolo Uno, per dire), tutti assieme con l'obiettivo di mettere bastoni d'acciaio tra le ruote al caterpillar fucsia.

Si tratta solo di vedere se Brugnaro vince già al primo turno, mormorano i gufi anche a sinistra.

«Vediamo... Il ballottaggio è la miglior soluzione per la città e io conto di arrivarci, tanti hanno creduto in me e questa credo sia una mia forza. C'erano anche altre opzioni in campo ma si è ritenuto che io potessi essere il candidato in grado di raccogliere istanze diverse».

Già, c'era chi come Cacciari voleva una donna, meglio se giovane.

«E sarebbe stata una scelta valida. Però io esprimo il massimo di unità della coalizione. Resta che uno dei miei obiettivi strategici è far nascere una nuova classe dirigente, di giovani, in questa città».

E al ballottaggio la sua coalizione potrebbe contare sull'aiutino di M5S?

«Ora è giusto che ognuno esprima le proprie aspettative e rivendichi l'identità. Poi si giocherà un'altra partita».

A Brugnaro cosa contesta?

«Intanto in una realtà così complessa la logica dell'uomo solo al comando è perdente, mi chiedo come si possa governare senza l'assessore al commercio, senza un referente alla cultura, con le municipalità azzerate. Poi questa Giunta è stata caratterizzata dalla totale assenza di una visione e di un progetto di futuro. È stato un giorno per giorno esasperato».

Mi faccia un esempio.

«Siamo passati d'un colpo dal problema dell'eccesso di turismo al deserto di questi giorni in centro storico. Se ci si affida solo alla monocultura turistica senza un governo reale del fenomeno dei flussi e della convivenza con la città poi il conto da pagare è pesante»

Brandirà la clava del conflitto di interessi contro il sindaco, ad esempio guardando all'operazione del nuovo palasport ai Pili?

«La regola è che deve esserci una netta distinzione tra carica pubblica e ruolo imprenditoriale. Io evidentemente non ho interessi di tipo economico».

Ma il centrosinistra che ha governato prima di Brugnaro, consegnandogli poi la città, non ha errori da rimproverarsi?

«Più di uno. Ha espresso certamente una buona amministrazione, ma in parte con la stessa logica di Brugnaro: senza una visione progettuale di lungo periodo.»

E lei con una visione più di lungo termine cosa vorrebbe fare su Mestre?

«Vorrei valorizzarne esigenze, identità e specificità. Venezia da sempre è una grande capitale della cultura europea, ora può ambire ad avere anche un ruolo mondiale sul tema strategico dei cambiamenti climatici. Ma Mestre deve poter sfruttare le opportunità che ha di città di riferimento dell'area vasta con Treviso e Padova».

Altri passi avanti verso la Mestre bella sono stati fatti in questi anni, non crede?

«In parte sì, ma c'è un problema di sicurezza enorme. E qui torniamo a quel che dicevo prima: Brugnaro ha impostato tutto sulla risposta di breve periodo, pur importante, della vigilanza e del controllo del territorio ma ha completamente abbandonato gli ambiti della prevenzione e dell'intervento sul disagio sociale».

Matteo Renzi dovrà scegliere tra il suo amico Brugnaro e lei...

«Renzi è stato il mio presidente del Consiglio, insieme abbiamo fatto cose interessanti con la delega che mi aveva dato. Italia Viva è nella mia coalizione, sta con me».

Sui social è stato massacrato per la frase sono di Cannaregio ma il futuro è a Mestre.

«È una critica che in parte accolgo, è stata una frase un po' così... soprattutto perché è stata interpretata come fosse un'idea che non avessi presente anche il futuro di Venezia. Ma io penso sempre alle due città insieme, su un progetto condiviso, con le proprie specificità. Poi è chiaro che su quella frase si sono buttate a pesce le anime separatiste».

In tanti anni di veneziana convivenza col bestione che idea si è fatto del Mose?

«La notte del disastro mi sono chiesto: tutto questo sarebbe accaduto con le barriere alzate? E mi sono risposto che no, non sarebbe successo. Poi è chiaro che è un'opera durata troppo, in trent'anni cambia tutto. Ora devono essere i tecnici a fare una verifica totale per completarlo nel migliore dei modi. È una risposta che compete a loro, non ai politici».

C'è chi sostiene che i paletti che le metterà la sinistra più radicale saranno tali da imbragarla. Sulle grandi navi, ad esempio...

«Ripeto: sono stato scelto da tutti come il candidato che poteva raccogliere e far sintesi delle istanze più ampie, questa è una mia forza. Sulle grandi navi, detto che devono passarne meno possibile in bacino, bisogna fare una comparazione seria dei progetti e avere una visione di lungo periodo su percorsi, traffici e tendenze di qui a 15-20 anni. Altrimenti non ne usciamo».

Dovesse vincere rischia di ereditare una città travolta dagli effetti del coronavirus.

«È un'emergenza che stravolge completamente l'agenda della politica. Dobbiamo essere vicini, non a parole ma con misure concrete, ai cittadini, ai lavoratori e agli imprenditori per evitare che la ricaduta economica di questo tsunami condizioni il nostro futuro per anni».

Tiziano Graziottin

