Centri per l'impiego, votato il passaggio in Veneto Lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VOTOVENEZIA Alla fine sui Centri per l'impiego la spaccatura nella maggioranza di centrodestra in Regione Veneto non c'è stata, i Fratelli d'Italia di Sergio Berlato e Massimiliano Barison che avevano tuonato contro la proposta di legge dell'assessore Elena Donazzan si sono solo astenuti. E il provvedimento della giunta è passato con 31 voti, il solo no di Piero Ruzzante (LeU) e l'astensione di Pd, M5s e, appunto, FdI. la norma è una sorta di clausola di salvaguardia per i 396 dipendenti dei Centri per l'impiego che, dalle Province, ora...