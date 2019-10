Cellulare-dipendenti: i sintomi di una febbre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI STUDIVostro figlio adolescente ha sempre il cellulare in mano? Messaggia a tavola? Porta il telefonino a letto e si sveglia la notte per controllare i social? Il suo rendimento scolastico va calando? Se il quadro descritto vi sembra familiare, allora potrebbe avere un problema di dipendenza da smartphone e nuove tecnologie. A delineare il quadro della situazione ci ha pensato il Corecom Veneto che, nelle scuole della Regione, aveva promosso nel 2018 un'indagine tra studenti dai 14 ai 18 anni - Giovani in rete. A questa se ne aggiunge una...