Celiachia, malati in aumento: tagli ai contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DECRETOVENEZIA I celiaci aumentano, i buoni calano. Hanno iniziato a farsi sentire anche a Nordest gli effetti del decreto, firmato da Giulia Grillo, con cui il ministero della Salute ha modificato i limiti di spesa mensili per l'acquisto degli alimenti senza glutine a carico dello Stato. Secondo la più recente relazione al Parlamento in materia, non solo la diffusione della malattia è in continua crescita, ma ai casi accertati vanno anche aggiunti quelli non ancora diagnosticati, stimati in proporzione perfino doppia o tripla.LE...