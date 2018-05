Cave, imbarazzo e fastidio nella giunta gli scavi nel Parco Colli inseriti in aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPUGNAZIONEVENEZIA Sono sei gli articoli della legge veneta sulle cave che il Governo porterà davanti alla Consulta. Il dubbio di costituzionalità riguarda infatti anche altri temi, come la semplificazione della valutazione di impatto ambientale o l'equiparazione fra materiali industriali ed estratti, oltre all'escavazione di trachite nel Parco dei Colli Euganei. Una disposizione, quest'ultima, che non era prevista nell'originario testo della Giunta e che era stata aggiunta durante il dibattito in Consiglio regionale: un motivo di...