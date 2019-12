Cav e i pedaggi: «Non possono trattarci come i privati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTENZIOSOVENEZIA Cav non ci sta a passare per un gestore autostradale qualsiasi. È una dichiarazione d'orgoglio quella che trapela dal quartier generale di Marghera, all'indomani della notizia del ricorso presentato dalle Concessioni autostradali venete contro l'Autorità di regolazione dei trasporti, per chiedere l'annullamento della delibera che ha approvato il sistema tariffario unico basandolo sul metodo del price cap, cioè del tetto ai pedaggi con l'obiettivo di correlarli agli investimenti. «Non possiamo essere trattati come...