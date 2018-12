Cassamarca, finisce l'era di De Poli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTATREVISO Finisce oggi l'era di Dino De Poli alla guida di Fondazione Cassamarca. Dopo 25 anni il presidentissimo lascia e non certo per suo volere: l'obbligo di rivedere gli statuti ha imposto un limite di mandati che prima non c'era. De Poli siede sulla poltrona più importante di Ca' Spineda dal primo giorno, ininterrottamente. Il suo successore non lo potrà fare per più di otto anni, ovvero due mandati. Anche questo, a vederla bene, è una svolta. Il suo posto alla guida dell'organo principale di Ca' Spineda, il Consiglio...