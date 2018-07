Casellati: «Al Senato nessuna dilazione, ma certezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTEdal nostro inviatoGRISIGNANO DI ZOCCO (VICENZA) C'era anche qualche ex senatore, all'assemblea di ieri sul taglio dei vitalizi, che al momento riguarda solo i deputati. Per esempio il veneziano Ugo Bergamo, all'epoca esponente del Ccd-Cdu: «Sono qui per raccogliere informazioni». Oppure il veronese Luigi Viviani, due legislature ai tempi dell'Ulivo: «Ci aspettiamo un provvedimento analogo pure per Palazzo Madama, anche se giustamente la presidente vuole approfondire la questione». Sono riecheggiate anche a Grisignano di...