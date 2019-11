Casellati a Redipuglia: «Ricordare è un dovere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOREDIPUGLIA La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha visitato ieri il Sacrario di Redipuglia in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. La seconda carica dello Stato, in abito verde scuro, ha ricevuto gli onori militari e incontrato le autorità, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, le famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra. Accolta da un lungo applauso dopo aver percorso la Via Eroica ha deposto una corona a ricordo dei caduti.«Sono qui a...