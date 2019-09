Case popolari, Zaia annuncia: «A ottobre modifiche alla legge»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ottobre sarà il mese decisivo per la questione affitti Ater. Gli uffici della Regione prenderanno in esame le segnalazioni arrivate, soprattutto quelle riguardanti gli aumenti, e andranno a correggere le eventuali storture del regolamento e della nuova legge che regola l'assegnazione delle case popolari. Lo annuncia il governatore Luca Zaia: «Finito il monitoraggio delle Ater, nella prima quindicina di ottobre faremo degli aggiustamenti alla legge e al regolamento. In questo modo se ci sono state delle ricadute negative rispetto a casi...