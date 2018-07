Case popolari subaffittate ai turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Oltre agli abusivi che occupano le case Ater o del Comune, nel popolare quartiere Pertini di Mestre c'è chi, dopo aver ricevuto gli alloggi in assegnazione, li affitta ai turisti. Si vedono spesso ragazzi e famigliole che escono dal rione e si avviano alle vicine fermate dei bus pubblici trascinando i trolley. D'altro canto è un luogo strategico per chi vuole andare a visitare Venezia e spendere poco: i collegamenti non mancano e in pochi minuti si può raggiungere piazzale Roma.L'hotel della malavita scoperto all'inizio del...