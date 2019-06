Casa negata perché leghista, solidarietà di Fontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERONA «Solidarietà a Jessica. Chissà se la discriminazione in questo caso vale come reato oppure no». Lo scrive su Facebook il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, commentando la vicenda di Jessica Polo, consigliere comunale a Minerbe (Verona), a cui è stato negato l'affitto di una camera a Bruxelles per la sua appartenenza alla Lega.A svelare la vicenda era stato Paolo Borchia, fresco di elezione al Parlamento europeo nelle file della Lega. Borchia, 38 anni, laureato in Scienze politiche a Padova, a Bruxelles da...