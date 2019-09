Cartello del calcestruzzo, sconto ai cavatori trevigiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Uno sconto del 30% ai cavatori trevigiani per il cartello del calcestruzzo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'ha deciso il Consiglio di Stato, accogliendo in parte l'appello di Superbeton contro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la riforma della sentenza con cui il Tar del Lazio aveva confermato la maxi-sanzione da quasi 6,5 milioni di euro comminata all'azienda di Ponte della Priula e si era limitato a concederne la rateizzazione. Dunque scende l'importo, ma resta la contestazione: aver dato vita,...