CARTE BOLLATEVENEZIA Le carte bollate per bloccare la Pedemontana potrebbero ritorcersi contro i ricorrenti. Detta in altri termini: gli enti che stanno realizzando la superstrada a pagamento che collegherà le province di Treviso e Vicenza non escludono di citare in giudizio per lite temeraria chi ha fatto causa per bloccare l'opera e la causa poi l'ha persa. È quanto emerge da una nota diffusa ieri, attraverso l'ufficio stampa della giunta regionale del Veneto, dalla Struttura di progetto della Superstrada Pedemontana Veneta...