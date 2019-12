«Carceri affollate con pochi agenti e direttori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Da tempo si parlava dell'arrivo in Veneto dei condannati per 416 bis e ora sta succedendo». Non è stupito Fabrizio Cacciabue (nella foto), per anni direttore del carcere di Vicenza, che dopo il suo trasferimento alla casa circondariale di Padova riesce a garantire la sua presenza al Filippo del Papa per un paio di giorni alla settimana. Per chi lavora nel carcere a preoccupare è l'affollamento delle strutture di detenzione venete e la carenza di personale, specie se bisogna gestire detenuti di alta sicurezza che richiedono un maggior...