Capelli contro la naja, 5Stelle con il Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAVENEZIA Castani, lisci, rossi, ricci: c'erano capelli per tutti i gusti, ieri pomeriggio sul selciato di Calle Larga 22 Marzo a Venezia, la strada delle grandi firme diventata teatro della rasatura pacifista. Ciocche poi avvolte in un voluminoso fagotto, che un'ottantina di giovani avrebbe voluto recapitare al vicino Palazzo Ferro Fini, se non fosse stata bloccata dal muro di polizia e carabinieri. È andata in scena così, tra forbici e rasoi veri, oltre che tra pistole e fucili finti, la protesta degli studenti medi e universitari...