Cancro e chemio, da Padova a Chicago per regalare speranze ai bimbi malati

LA RICERCAVENEZIA Rimbalzano anche in Veneto i risultati di alcune importanti ricerche contro il cancro, presentati ieri al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, in corso a Chicago. Studi che, in qualche occasione, vedono coinvolti anche scienziati veneti.L'INDAGINE È il caso ad esempio dell'indagine che promette di regalare nuove speranze ai bambini colpiti da un tumore raro dei tessuti muscolari. Si tratta del lavoro che vede come autore principale Gianni Bisogno, dell'Università di Padova, riguardante i piccoli pazienti...