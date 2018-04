Campus in ritardo, monta la polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Monta la polemica per le lungaggini nelle procedure di autorizzazione del Campus di H-Farm. Ad alimentarla non è solo Riccardo Donadon, il fondatore della società di Ca' Tron che dopo due anni e mezzo di burocrazia ha minacciato di trasferire il piano da Roncade a Milano, bensì anche il Partito Democratico, che attraverso il consigliere regionale Graziano Azzalin chiama direttamente in causa il governatore Luca Zaia. E mentre sulla vicenda prende posizione anche Michele Bugliesi, rettore di Ca' Foscari, scatta una petizione...