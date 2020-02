SERVIZI LOCALI

MILANO I grandi soci di A2a, ovvero i Comuni di Milano e di Brescia, avrebbero deciso per una mossa di forte discontinuità nella partita del rinnovo dei vertici, previsto nell'assemblea di primavera. Le liste per le candidature di tutti i nuovi consiglieri chiudono venerdì prossimo e i giochi sarebbero ormai fatti: salvo sorprese dell'ultima ora usciranno di scena, dopo sei anni (e due mandati) in cui hanno contribuito in misura importante alla crescita della multiutility anche in Veneto (dove è in cantiere l'alleanza con Agsm Verona e Aim Vicenza), sia il presidente Giovanni Valotti sia l'amministratore delegato Valerio Camerano.

Al loro posto, come riferito da indiscrezioni emerse nelle ultime ore, dovrebbero essere indicati per il prossimo triennio rispettivamente Marco Patuano (ex numero uno di Telecom Italia e di Edizione, holding della famiglia Benetton) e Renato Mazzoncini, già numero uno di Ferrovie dello Stato con i Governi Renzi e Gentiloni. Quest'anno, per la logica dell'alternanza, toccava a Milano indicare il presidente di A2a (fra tre anni spetterà a Brescia) mentre l'Ad è per statuto una scelta condivisa. Per venerdì è previsto un incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'attuale management di A2A per discutere del ricambio ai vertici.

Il bresciano Mazzoncini sarebbe in buoni rapporti con entrambi i sindaci, che devono indicare congiuntamente l'Ad. Per la presidenza sono circolati nelle scorse settimane anche i nomi della vice presidente Stefania Bariatti e del consigliere di A2a Enrico Corali.

SVOLTA INATTESA

«Si tratterebbe di cambiamento inatteso dal mercato, perché la società ha diversi dossier aperti per aggregazioni di local utilities in Lombardia (Gelsia) ed in Veneto (Aim Vicenza e Agsm Verona ma anche il 4,1% di Ascopiave) ed inoltre l'attuale management ha una profonda conoscenza del settore energetico, che sta vivendo una profonda trasformazione verso le rinnovabili dettata dal Green Deal Europeo», hanno commentato gli analisti di Equita. A favore della conferma dei vertici giocano i risultati raggiunti in questi anni, sia sul fronte industriale che in Borsa, mentre a spingere per un rinnovo che sembra prendere sempre più quota ci sarebbe la volontà dei Sindaci di evitare il consolidarsi all'interno dell'azienda di posizioni di potere.

Venerdì, tra l'altro, scadranno i bandi pubblici dei due Comuni per la presentazione delle candidature ad amministratore di A2a. Il board, per cui Brescia e Milano presenteranno una lista di maggioranza congiunta, sarà rinnovato con l'assemblea in primavera.

Nel 2019 A2a ha registrato un margine operativo lordo a 1,23 miliardi, in linea col 2018, nonostante il venir meno del contributo dei certificati verdi e di altri incentivi per circa 100 milioni. Forte crescita degli investimenti a 627 milioni, + 25% rispetto all'anno. La posizione finanziaria netta è di 3,15 miliardi.

