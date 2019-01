«Calo di nascite? Serve la procreazione assistita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Se in Veneto si nasce sempre meno, la causa è della mancanza di adeguate politiche familiari, spiegano i demografi. Ma se un po' di colpa ce l'avesse anche la debolezza della cicogna? Fuor di metafora, è pure al sostegno per così dire fisico al concepimento, oltre che all'incentivo economico alle coppie, che guardano i deputati nordestini Dario Bond e Roberto Novelli di Forza Italia, annunciando una risoluzione con cui sollecitano il Governo «a incrementare i fondi a sostegno della procreazione medicalmente assistita», per...