Calamità, pronti 16 milioni per i Comuni montani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DECRETOVENEZIA Oltre 16 i milioni di euro per i Comuni montani. Soldi che potranno essere utilizzati per far fonte ai danni causati lo scorso ottobre dalla tempesta Vaia, a partire dal rimboschimento. È lo stanziamento deciso l'altra sera dal Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto proposto dal ministro Erika Stefani. La titolare del dicastero degli Affari regionali ha chiesto infatti di attivare la procedura prevista dal decreto legislativo 281 del 1997 al fine di procedere alla ripartizione del Fondo nazionale integrativo per...