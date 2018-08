Caccia, la Giunta vara il programma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Via libera da Palazzo Balbi al nuovo Piano faunistico- venatorio. La giunta regionale ha adottato in via preliminare la proposta per il quinquennio 2019-2024, destinata a sostituire lo strumento scaduto nel 2012 e ripetutamente prorogato. «Il progetto afferma l'assessore di comparto Giuseppe Pan (in foto) non intende togliere nulla ai territori, anzi, al contrario, mantiene un presidio locale in materia di caccia e anche di pesca, cercando di contenere i danni di un esodo purtroppo incontrollato di personale». Con questo testo, su cui ora...