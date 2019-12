CACCIA AI TEPPISTI

TREVISO Presepi presi di mira dai vandali nel Trevigiano. È caccia ai colpevoli. A Revine Lago, dove da 84 anni va in scena la sacra rappresentazione, ignoti la notte del 24 dicembre hanno appiccato il fuoco al tetto della grotta che ospita il presepe vivente. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha circoscritto le fiamme ed evitato che bruciasse l'intera struttura. Così ieri è stato possibile rispettare la tradizione. Sul selciato sono stati però trovati un paio di guanti da lavoro e una bottiglia di alcol. Quindi il fuoco è di origine dolosa. «Per fortuna le canne, prese dai vicini laghi, erano ancora umide, a causa anche della pioggia caduta nei giorni scorsi, e il fuoco non ha attecchito molto», racconta il sindaco Massimo Magagnin. Le fiamme sono state notate da un giovane, la cui casa è vicina al sagrato della chiesa, che ha dato l'allarme. Il sindaco, preoccupato, aggiunge: «Avendo trovato a terra l'alcol e viste anche le condizioni meteo, non ci sono stati dubbi sull'origine dolosa dell'incendio. I carabinieri hanno posto l'area sotto sequestro e solo nella mattinata del 26 dicembre i volontari hanno potuto ripristinare la copertura in tempo per la prima delle rappresentazioni». Ieri, alle 15, la rappresentazione vivente della Natività è andata in scena e ha registrato un'ottima presenza. Sarà replicata domenica 29 dicembre, sempre alle 15.

A Caerano San Marco il presepe allestito dai volontari della Pro loco sul sagrato davanti alla chiesa ha subito l'onta dei teppisti che hanno rovesciato le statue della Natività. Giuseppe, Maria, il Bambinello, oltre al bue e all'asino, sono finiti gambe all'aria ma, fortunatamente, non sono state rotte. «Un atto che si commenta da solo. Per fortuna i volontari hanno rimediato e rimesso tutto a posto. Ora metteremo una telecamera», dice il presidente della Pro loco Giuseppe Spagnol.

