Caccia agli abusivi in laguna multate tre guide turistiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTROLLIVENEZIA La Guardia di Finanza di Venezia ha comminato una multa che varia dai mille ai 4 mila euro a ciascuna delle tre guide turistiche sorprese ad esercitare abusivamente in centro storico e altre due contravvenzioni ai conducenti di natanti che illecitamente operavano come boat tour.I finanzieri, nei giorni scorsi, hanno infatti monitorato numerosi gruppi di visitatori in giro per le calli di Venezia, allo scopo di verificare se gli accompagnatori delle comitive fossero in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio...